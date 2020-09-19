附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS三款圖案口罩 Nelson Labs 證升級至 Level 3

▲ LINE FRIENDS Level 3 口罩

香港口罩廠製造的 H Plus Mask 推出的 LINE FRIENDS 口罩，是首批香港製造的公仔圖案口罩。今次廠方表示，口罩已升級至 Level 3 水平。



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三款由 H Plus Mask 製造的 LINE FRIENDS 口罩，包括 BROWN、CONY 和SALLY，經 Nelson Labs 的測試後，皆證實符合 ASTM LEVEL 3 資格，防護力高。

LINE FRIENDS 口罩售價為 $59/7 個，口罩表面壓印了精美 LINE FRIENDS 圖案，購買三包或以上免運費。

▲ LINE FRIENDS Level 3 口罩

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▲ LINE FRIENDS Level 3 口罩

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LINE FRIENDS 口罩規格

-100%香港製造（只售現貨）

-Level 3

-細菌過濾效率 (BFE) > 99%

-微粒過濾效率 (PFE) > 99%

-病毒過濾效率 (VFE) > 99%

-一袋七個（含可重覆使用封條，安全衛生）

-尺寸：175mm x 95mm(±3mm)

-購買三包或以上免運費

售價:$59包/7個

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▲ LINE FRIENDS Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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