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附購買連結】 超可愛! LINE FRIENDS三款圖案口罩 Nelson Labs 證升級至 Level 3

行內熱話 04:21 2020/09/19

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LINE FRIENDS Level 3 口罩

香港口罩廠製造的 H Plus Mask 推出的 LINE FRIENDS 口罩，是首批香港製造的公仔圖案口罩。今次廠方表示，口罩已升級至 Level 3 水平。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

三款由 H Plus Mask 製造的 LINE FRIENDS 口罩，包括 BROWN、CONY 和SALLY，經 Nelson Labs 的測試後，皆證實符合 ASTM LEVEL 3 資格，防護力高。 

LINE FRIENDS 口罩售價為 $59/7 個，口罩表面壓印了精美 LINE FRIENDS 圖案，購買三包或以上免運費。 

LINE FRIENDS Level 3 口罩

【其他內容】 SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩【詳情見下頁】

LINE FRIENDS Level 3 口罩

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

LINE FRIENDS 口罩規格

-100%香港製造（只售現貨）
-Level 3
-細菌過濾效率 (BFE) > 99%
-微粒過濾效率 (PFE) > 99%
-病毒過濾效率 (VFE) > 99%
-一袋七個（含可重覆使用封條，安全衛生）
-尺寸：175mm x 95mm(±3mm)
-購買三包或以上免運費

售價:$59包/7個

 口罩購買網址<<<

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

LINE FRIENDS Level 3 口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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