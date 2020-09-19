採用日本濾芯! 殺病毒達99.9%! SEC AB Diamond 彩色殺毒口罩新登場

香港製造的口罩不斷推陳出新，例如這個由 SEC 推出的 AB Diamond 口罩，更可以殺死病毒。



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廠方表示，AB Diamond 已獲專利, 口罩塗層具有殺滅細菌及病毒功效，有效可殺滅細菌和病毒高達 99.9% 以上。



-有效係30分鐘內殺死高達91%冠狀病毒

-1分鐘內可殺死92%大腸桿茵，並於5分鐘內就已經可殺死100%大腸桿菌

-5分鐘殺死100%金黃色葡萄球菌

-24小時減少99.9%枯草芽孢桿菌

-5分鐘內降低甲型流感病毒傳染性

AB Diamond 口罩更採用「糖果系」粉色製造，包括粉藍/紅/綠，顏色十分吸引。口罩又採用5mm 環保物料耳帶，可減少耳痛問題。 AB Diamond 口罩更有三種尺寸選擇。

▲ SEC 新推 AB Diamond 殺毒口罩

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SEC 口罩規格

-BFE & PFE& ≥ 99.9%

-AB Diamond 塗層口罩

-採用日本高質熔噴布 ，透氣度少於 3.0 H20/cm2

-數量 : 10 個/包 (獨立包裝)

-口罩尺寸 : 成人/中童/小童

-顏色 : 糖果粉/薄荷綠/天藍色

-產地 : 香港

售價:$49/10個

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▲ SEC 新推 AB Diamond 殺毒口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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