【附特價詳情】天壹口罩買兩盒送一盒! 五彩Level 3獨立包裝口罩平均$74.6盒/40個

香港口罩廠天壹口罩 ONENESS MASK 表示，為慶祝所有產品正式榮升為ASTM LEVEL 3，所以推出特價優惠!



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出「五彩迎中秋套裝」優惠，口罩顏色更包括有：拉利黃、櫻花紅、丁香紫、林寶橙、以及青翠綠。優惠如下:

1.三盒五彩成人套裝(已包二送一): 售價:$224，優惠價後平均每盒 $74.6

2.三盒五彩中童/女士套裝(已包二送一): 售價: $264，優惠價後平均每盒 $88

優惠期: 即日至 4/10

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▲ 天壹口罩優惠

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▲ 天壹五彩口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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