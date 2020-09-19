【補助金高11倍】1700 日企大軍從大陸搬回日本 數量遠超日本政府預期

因新冠肺炎疫情、中美角力、勞動成本上升等因素，早前日本政府宣布為日本企業提供補貼金，鼓勵將生產線撤出中國，搬回日本。據《日本經濟新聞》報道，目前已有 1670 間在中國設廠的日本公司申請補助，申請金額比起政府規劃的預算高出 11 倍之多。



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《日經》報道指，由於勞動成本上升，在中國設廠的吸引力早已大不如前，加上中美角力，讓不少日本企業「就算沒有補助也要離開中國」。日本政府 4 月份公布《緊急經濟對策方案》，協助日商搬出中國，在 6 月結束的第一輪中，日本政府批准 90 家公司獲得 574 億日圓補貼。

第一輪獲得補助的日本企業，遍及電子儀器、航空零件、汽車零件、化肥、醫藥、造紙、資訊、光學、原料加工等，包括夏普（SHARP）、家居用品製造商愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）、塩野義製藥（Shionogi）、泰爾茂（Terumo）、鐘淵化學（Kaneka）、信越化學（Shin-Etsu）、住友橡膠（Sumitomo）等知名企業。

第二輪申請於 7 月結束，迴響比之前更大，1,670 家公司申請補貼 1.76 兆日圓（165.7億美元），是預算經費的 11 倍，經過外部專家審查後，10 月將篩選申請公司。由於數量龐，《日經》以「日本企業正在排隊離開中國」形容情況。

東京早稻田大學經濟學教授藤戶安行表示，在新冠病毒爆發之前，保護主義政策就已經盛行了，但是大流行帶來的衝擊加劇這一趨勢。有廠商亦承認，就算沒有官方補貼，也決定搬家，回到日本國內生產。

不過中國官媒《環球時報》發文反駁，指日企大舉撤離中國是傳媒炒作，與事實是嚴重不符。內文稱 1,700 多家企業佔目前日本在華企業近 3.5 萬家，總數不到 5%，並表示日本對華投資趨勢來看，是不降反增。

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