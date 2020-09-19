華為手機深圳現漲價潮？Mate30 RS 保時捷版升價 4 成

日子愈長，電子產品價值只會愈來愈低，相信很多人都明白這個定律。不過過去 1 個月來，華為手機居然在深圳出現漲價潮，不論新舊型號的機價，平均上漲 400 至 500 人民幣（約 HK$465 至 HK$581）！



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有於深圳華強北的銷售商表示，過去 1 個月來不論新舊型號的華為手機都有出現漲價情況，平均加價 400 至 500 人民幣（約 HK$465 至 HK$581）左右，例如今年 1 月推出的 Mate30 RS 保時捷版，售價更由 10,000 人民幣（約 HK$11,608），升價 4 成至 14,000 人民幣（約 HK$16,250），而在淘寶網的售價都是大致這樣。這位銷售商更指，華為手機漲價原因是有市民擔心品牌日後缺乏組件製造手機後會很快缺貨，故此特意購買品牌產品，早買早享受。

可能大家會好奇這個華為手機漲價潮可以持續多久，有業界人士指出，現時華為官網和大型經銷商的貨量、售價都保持穩定，所以覺得這次漲價潮只會維持短時間，當這些小型經銷商不再囤貨及抬價，營造產品短缺的假象，就會自動消失。

自美國政府對華為的禁令出台，不少品牌已表態停止供貨予華為，或接受華為新訂單，包括 Sony、Samsung、Toshiba、鎧俠、SK 海力士、台積電等，無疑對華為日後生產手機帶來負面影響。上月知名分析師郭明錤發表之研究報告更提，華為往後的手機市佔率會被各手機廠商瓜分，而發展最壞情況更為退出手機市場作結。

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