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男女通殺! Gimans 玩轉口罩新意思! 將推高達和鬆散熊口罩 ?

商管策略 22:04 2020/09/18

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近日香港口罩廠的戰場已由彩色或花紋口罩，延展至推出可愛卡通公仔或其他品牌授權圖案口罩。例如 Miffy 和姆明口罩就大獲用戶歡迎。Gimans 在 Facebook 預告，將有創新口罩推出。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Gimans 在 Facebook 貼上兩張圖片，分別是高達和紅渣古的剪影，並寫上「Coming soon」，可推斷廠方將推出高達和紅渣古口罩。但暫時未有其他口罩規格和售價詳情，如果真的推出，而且設計大方型格的話，相信能吸引不少男士購買。

Gimans 高達

【其他內容】 SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩【詳情見下頁】

Gimans 渣古

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

另一方面，其實早前 Gimans 亦曾在 Facebook 貼出鬆散熊圖片，也是寫上「Coming soon」。記者亦曾向廠方查詢，確實有計劃推出鬆散熊口罩，但因有版權和設計等等問題要處理，預計 9 月底推出。如果兩款口罩同時間推出，或出現男士和女士一齊搶口罩的情況，盛況空前呢!

有一新口罩的消息，本網會再作跟進。

Gimans 鬆散熊

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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