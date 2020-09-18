男女通殺! Gimans 玩轉口罩新意思! 將推高達和鬆散熊口罩 ?

近日香港口罩廠的戰場已由彩色或花紋口罩，延展至推出可愛卡通公仔或其他品牌授權圖案口罩。例如 Miffy 和姆明口罩就大獲用戶歡迎。Gimans 在 Facebook 預告，將有創新口罩推出。



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Gimans 在 Facebook 貼上兩張圖片，分別是高達和紅渣古的剪影，並寫上「Coming soon」，可推斷廠方將推出高達和紅渣古口罩。但暫時未有其他口罩規格和售價詳情，如果真的推出，而且設計大方型格的話，相信能吸引不少男士購買。

▲ Gimans 高達

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▲ Gimans 渣古

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另一方面，其實早前 Gimans 亦曾在 Facebook 貼出鬆散熊圖片，也是寫上「Coming soon」。記者亦曾向廠方查詢，確實有計劃推出鬆散熊口罩，但因有版權和設計等等問題要處理，預計 9 月底推出。如果兩款口罩同時間推出，或出現男士和女士一齊搶口罩的情況，盛況空前呢!

有一新口罩的消息，本網會再作跟進。

▲ Gimans 鬆散熊

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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