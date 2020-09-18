一盒齊色! 香港口罩老牌 Canuxi 再進化 推 CanuxiPalette Level 3 五色港產口罩 獨立包裝售 $78/30個

在香港推出口罩多年的 Canuxi 除有香港製造的 Level 3 口罩外，亦趕上潮流新推彩虹口罩。



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今次廠方新推出的新口罩名為 CanuxiPalette，一盒有齊五色，包括:粉紫、粉紅、粉綠、橙和白。口罩為 Level 3 水平，採用獨立包裝設計，30片裝售價為 $78，預計 10 月初出貨。

此外，五色口罩更特別採用了無痛感的 5mm 寬耳帶，配戴會更舒適。



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▲ Canuxi Palette 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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