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【疫市營商】灣仔太原街燈籠高高掛　玩具店：生意差靠中秋交租「吊命」

業界頭條 17:00 2020/09/19

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灣仔太原街因是港島區玩具店集中地又稱「玩具街」，因應時代轉變，老店近年也加入新式玩具，附近麵店餐廳也因上班族午膳帶旺整條街人流；適逢中秋玩具零售商店掛上各式花燈等商品擺買應節。可惜，這一兩年受新冠肺炎等因素影響，生意已不及當年暢旺，玩具店及模型店亦剩餘 4 間。

從事玩具零售逾廿年的蔡先生指，太原街上班和下班時段人流較多，因今年起新冠肺炎疫情飄忽，市民也沒有心機逛街消費。至於政府早前派 1 萬港元刺激市民消費對玩具是否有幫助，他笑指：「若政府每月派 1 萬元就真的可以鼓勵消費了，因一筆過全民派錢作用有限，商號未有受惠，另外先兩輪防疫抗疫基金補貼還未到手呢。」

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現時玩具入貨較往年少，往年這階段時間「插針也插不入」。

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蔡又稱，現時市況不知應否入貨，尤其燈籠等「時令」商品，惟有入少些免積壓；太原街人流今年的確較差，前兩個月相比現在入舖人流跌近 3 成，以往這段時間（中秋前）街上「插針也插不入」。他認為，市民應看整體大環境並非「關我咩事」，店舖關門大吉會引致連鎖失業效應，現在只有希望「捱得一日得一日」。

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另一間掛滿中秋燈籠的玩具舖，負責人李先生表示，生意愈差中秋燈籠反而來貨比往年多，但其實只是「吊命」以免舖面太冷清更「趕客」。事實上，今年出售的款式和店面人流也比去年減少，來貨價上漲也不敢加零售價。其他同行也表示，因封關貨物供應不穩定供應商也不來貨，僅供應 6 款新燈籠款式，其他只是去年舊貨。業主也沒有減租意向，表示「無錢續租便搬走」。

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太原街除玩具外也有小型理髮店。負責人范小姐指，開業正值新冠肺炎疫情嚴重的年初，疫情久久未散加上第三波疫情，客人顯著減少，經營曾出現困難，幸得街坊熟客支持加上街客最近回升才能撐住的人光顧。她指現在平日約 20 個客人，最旺時間也有 30 多個，「仲可以應付舖租」。

李先生表示，生意愈差中秋燈籠來貨比住年多，不過只是「吊命」。

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撰文 : 鍾采餘

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