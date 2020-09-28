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【香港製造】創意贈品促銷抗疫市？香港 Gin 酒廠推同味搓手液

商管策略 13:00 2020/09/28

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新冠肺炎疫情未有完結跡象，除口罩外，酒精搓手液也是市民出街必備品，有本地手工氈酒（Gin）廠推出產品同味酒精搓手液作為贈品，集實用與趣味於一身。

本地蒸餾酒廠 NIPdistilling「無名氏」聯合創辦人 Jeremy Li 說：「我們本身也想做一枝獨一無二的搓手液。世上有千千萬萬種搓手液，但沒一枝是 Gin 味的。今次產品會作為贈品，打算隨 Gin 酒附送。」

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身為酒廠的「無名氏」，亦有設備製作酒精搓手液，但今次產品卻是委託「香港蒸餾所」製作。Jeremy 表示，情況許可自己也很希望親手做贈品，惜受到牌照規管只能放棄，但指「香港蒸餾所在這方面比我們更專業，他們本身也有生產護膚和搓手液產品的。今次的無名氏搓手液不單有我們 Gin 的香味，更有潤手功能。」

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撰文 : 陳文政

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