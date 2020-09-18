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【附結果全表】K Kwong 再測試13 款口罩! Protector 成人中童口罩成績係點?

行內熱話 19:14 2020/09/18

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 現時香港口罩及防疫用品協會定期會進行口罩大測試，口罩博士 K Kwong 則作測試主持人作評核。會方終公布 9 月 15 日的口罩測試結果。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

香港口罩及防疫用品協會做口罩測試的目的，是讓公眾更了解市售口罩的實際表現，方便市民作選購參考。新一次測試仍是使用 TSI 8130A 測試儀器進行，受測的 13 款口罩，大部分為香港製造品牌，其他則是中國製造。今次測試，更有早前人氣高企的 Protector 口罩。

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口罩測試結果

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今次受測的 13 款口罩，在測試中表示算理想，過濾率 (E) (愈高愈好)皆有 90以上，只有 Kizuna Lv 3 口罩只有 86.7。 澳匠的過濾率最好，達 99.5，但其透氣度 (R) (愈低愈好)為 5.4，未稱得上十分透氣。另一款都護之盾口罩有類似結果，高過濾率，但透氣度低，其透氣度更高達 8.7。

當中 Protector 成人中童口罩過濾表現良好，但透氣度也是平平。

大家要注意今次測試的口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以質素有差異不為奇。

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K Kwong 主持作測試

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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