【Facebook派錢】香港中小企可獲31000元補助　科技界：贏得掌聲和閣下業務數據

新冠疫情席捲全球，各國政府都對中小企作出不同程度補貼，商界也積極推出補助優惠，做點「功德」以及改善營商環境。社交網站平台 Facebook 也推出涵蓋香港中小企業補助計劃，估計將有 400 間香港中小企因而受惠。

Facebook 的中小企業補助計劃涵蓋香港共超過 30 個國家或地區，計劃將向香港 400 間合資格小型企業提供約港幣 1,250 萬元補助，每筆資助總額 31,000 元，包括 19,400 元現金補助及 11,600 元的可選廣告抵用金。

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申請企業需符合 4 項條件：

擁有 2 至 50 名員工（2020 年 1 月 1 日）；

已營業超過 1 年；

面臨新冠肺炎（COVID-19）帶來的業務挑戰；

位於 Facebook 服務範圍內或鄰近地區。

申請時需準備以下文件：商業登記（BR）、公司註冊證明書（CR）、最近周年申報表（NAR1），並按指示填寫表格。申請表格要回答多條問題，包括公司自我介紹（最多 50 個字)、公司主要營運活動、描述新型冠狀病毒在2020年對其業務造成的影響和挑戰（最多 200 字）等等。

▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

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香港創科發展協會主席陳迪源認為，今次 Facebook 小型企業補助計劃涉及非常敏感的領域，即個人和公司私隱。跟其他撥款申請不同，此方案要求用戶提交大量公司資料，以獲得相對較少的收益（每筆補助總計約 31,000 港元）。 申請人並不須要是現有Facebook用戶。

此外，若果申請成功，申請人需要 Facebook 帳戶才能使用廣告抵用金。而投放廣告時亦會令 Facebook 收集到更多的業務及客戶相關數據。陳迪源認為：「這不算是真正的補助計劃，更像是新客戶獲取及數據購買計劃。」

陳迪源解釋，Facebook 對個人帳戶的「了解」一直非常高，但對企業卻可能有限：「在發生劍橋分析（Cambridge Analytica）事件之後，加上近年全球多個國家地區加強了個人私隱法律保障，他們在收集數據方面也比之前困難、成本也更高。前陣子知名廣告商抵制 Facebook 在人權和仇恨言論內容控制措施一事，令該公司聲名受損，補助計劃可以為他們贏得掌聲，兼可收集更多數據。」

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因為 Facebook 的中小企業補助計劃申請要求很低，因此企業如確實需要這筆錢並且不介意數據被收集，陳迪源認為它仍是吸引的方案。餐飲和零售企業都可以考慮申請。

不過他提醒，該計劃排除了官員、政黨，公共組織申請，估計是避免踩到美國和不同地區政治相關的「地雷」，所以規模較細的慈善機構未必合資格申請，又說：「我閱讀了補助計劃的《使用條款及條件》及《私隱政策》，我個人不會為了大約三萬元的資助而犧牲這麼多個人私隱。但當然每位申請者應該在了解相關條款後自己作出決定。」

圖片來源：flickr@Stock Catalog

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