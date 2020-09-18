【限聚令放寬】遊戲機中心重開 　業者：停業抗疫應該但望生意盡快回復正軌

▲ 門外張貼多張告示，包括提醒玩家內進必須帶上口罩，及配合政府防疫工作於 7 月 15 日零時關門，7 月 22 日重開。

政府上周五公布，勒停業近兩個月的遊戲機中心等表列處所今日（9 月 18 日）重開，有遊戲機中心坦言停業屬應該，因「感染到（新冠肺炎病毒）真係會死人」，故雖無奈但也接受停業安排。

位於灣仔區的遊戲機中心，今日重開時在店舖門外張貼多張告示，提醒玩家內進必須帶上口罩，並在內用膠板將遊戲機分隔。SME.hket 記者約下午到遊戲機中心觀察，中心設酒精搓手液等消毒用品，這段時間光顧客人共 8 人，可能是日間關係，場面算比較淡靜。

限聚令放寬食肆終「有飯開」 時裝鋪：尖沙咀分店生意好過銅鑼灣：【見下一頁】

▲ 門外張貼多張告示，包括提醒玩家配帶口罩內進機舖，及配合政府防疫工作於 7 月 15 日零時關門，7 月 22 日重開。

林先生表示：「停業期間進行消毒抹機，等政府宣布復業先恢復營業，但疫情問題無辦法啦！」該舖平日下午 4 時後光顧客人開始逐漸增多，他坦言其實今日已經算多人，疫情前後生意跌近三分之一。但無論如何會做足防疫內進時量度體溫，提供酒精搓手液等消毒用品防，因「感染到病毒的話真係會死人」。

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