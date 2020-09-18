【一盒齊三款】Govek Lace Collection 蕾絲獨立包裝口罩 莎莎賣 $78/30個

莎莎表示，即日起 Govek Lace Collection 蕾絲口罩在各門市和網店到貨。



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蕾絲口罩唔一定要買中衛，莎莎表示，Govek Lace Collection 蕾絲口罩已到貨。此口罩一盒已提供三種蕾絲口罩，包括:經典蕾絲、紫色蕾絲及祼色蕾絲。口罩印花質感十足，十分適合女士在冬季使用。Govek Lace Collection 一盒 30 個，全為獨立包裝，售 $78盒。



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▲ Govek Lace Collection 蕾絲系列三色一次性防護型 30個獨立包裝

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Govek 口罩規格



-30個獨立包裝

-過濾效率BFE，PFE≥95%(CTI 檢驗報告)

-有效過濾微細灰塵、細菌、花粉

-尺寸: 175mm x 95mm

售價:$78/盒 (2盒或以上可享9折)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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