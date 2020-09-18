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SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩

行內熱話 16:31 2020/09/18

分享：

 香港口罩廠  SPT Mask 推出買一送一優惠，包括學生和 N95 口罩!
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

SPT Mask 表示，廠方急不及待為長者免費派發共 48 萬個成人口罩，派發詳情如下：
日期：2020 年 9 月 19 日（星期六）
時間：下午 3 時
對象：只限 65 歲或以上長者（每人均獲 1 盒）
地點：全線健福堂中醫診所、黃祥華中醫診所、港專醫療中心
地址詳情可瀏覽鏈結：https://bit.ly/3m77kZP

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1!

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

1.復課學生優惠｜買 1 送 1 | 售價 $78

開售日期：2020 年 9 月 19 日 - 10 月 19 日
產品規格：SPT Mask 三層過濾口罩 | 學生
產品包裝：一盒 3 包，每包 10 片（共 30 片）
產品尺寸：約 145 毫米 x 95 毫米

• 通過以下 ASTM F2100 5 種測試，並已達到 ASTM Level 1 標準
• 細菌過濾效率（BFE）>= 99.5%
• 微粒過濾效率（PFE）>= 99.6%
• 通過抗合成血液穿透性測試
• 通過空氣壓力差測試
• 通過防火性測試
• 香港製造 Made in HK

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

2.SPT N95級口罩｜買 1 送 1 | 售價 $880 】

開售日期：2020 年 9 月 19 日 - 10 月 19 日
產品規格：SPT N95級口罩 | 成人（50片）
產品包裝：一盒 50 片（獨立包裝）
產品特點：四層保護
• 細菌過濾效率（BFE）>= 99%
• 微粒過濾效率（PFE）>= 99%
• 病毒過濾效率（VFE）>= 99%
• 通過 GB19083-2010 標準
• 通過 YY0469-2011 標準
• 通過抗合成血液穿透性測試
• 獲得美國 FDA Certification of Registration
• 香港製造 Made in HK

 口罩購買連結<<<
 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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