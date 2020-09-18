【附購買連結】SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩

香港口罩廠 SPT Mask 推出買一送一優惠，包括學生和 N95 口罩!



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SPT Mask 表示，廠方急不及待為長者免費派發共 48 萬個成人口罩，派發詳情如下：

日期：2020 年 9 月 19 日（星期六）

時間：下午 3 時

對象：只限 65 歲或以上長者（每人均獲 1 盒）

地點：全線健福堂中醫診所、黃祥華中醫診所、港專醫療中心

地址詳情可瀏覽鏈結：https://bit.ly/3m77kZP



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▲ SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1!

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1.復課學生優惠｜買 1 送 1 | 售價 $78

開售日期：2020 年 9 月 19 日 - 10 月 19 日

產品規格：SPT Mask 三層過濾口罩 | 學生

產品包裝：一盒 3 包，每包 10 片（共 30 片）

產品尺寸：約 145 毫米 x 95 毫米

• 通過以下 ASTM F2100 5 種測試，並已達到 ASTM Level 1 標準

• 細菌過濾效率（BFE）>= 99.5%

• 微粒過濾效率（PFE）>= 99.6%

• 通過抗合成血液穿透性測試

• 通過空氣壓力差測試

• 通過防火性測試

• 香港製造 Made in HK

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2.SPT N95級口罩｜買 1 送 1 | 售價 $880 】

開售日期：2020 年 9 月 19 日 - 10 月 19 日

產品規格：SPT N95級口罩 | 成人（50片）

產品包裝：一盒 50 片（獨立包裝）

產品特點：四層保護

• 細菌過濾效率（BFE）>= 99%

• 微粒過濾效率（PFE）>= 99%

• 病毒過濾效率（VFE）>= 99%

• 通過 GB19083-2010 標準

• 通過 YY0469-2011 標準

• 通過抗合成血液穿透性測試

• 獲得美國 FDA Certification of Registration

• 香港製造 Made in HK

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