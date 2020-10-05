【附購買連結】SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起

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香港口罩廠 SPT Mask 再推出買一送一優惠，包括學生和 N95 口罩! 買家可前往各健福堂門市，或在 SPT Mask 網店上進行購買！
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1. 學生優惠｜買 1 送 1 | 售價 $78
產品規格：SPT Mask 三層過濾口罩 | 學生
產品包裝：一盒 3 包，每包 10 片（共 30 片）
產品尺寸：約 145 毫米 x 95 毫米
• 通過以下 ASTM F2100 5 種測試，並已達到 ASTM Level 1 標準
• 細菌過濾效率（BFE）>= 99.5%
• 微粒過濾效率（PFE）>= 99.6%
• 通過抗合成血液穿透性測試
• 通過空氣壓力差測試
• 通過防火性測試
• 香港製造 Made in HK
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2.SPT N95級口罩｜買 1 送 1 | 售價 $880 】
產品規格：SPT N95級口罩 | 成人（50片）
產品包裝：一盒 50 片（獨立包裝）
產品特點：四層保護
• 細菌過濾效率（BFE）>= 99%
• 微粒過濾效率（PFE）>= 99%
• 病毒過濾效率（VFE）>= 99%
• 通過 GB19083-2010 標準
• 通過 YY0469-2011 標準
• 通過抗合成血液穿透性測試
• 獲得美國 FDA Certification of Registration
• 香港製造 Made in HK
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優惠到期日為 2020 年 10 月 19 日（星期一）
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟