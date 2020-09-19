創業奇情之「南美啟示錄」

香港有位家鍾情南美洲文化，他甚至把名字改為「山齊士」Sanchez，一個當地人熟悉的名字，跟當地人彼此打成一片。山齊士廿多年前加入某大外資貿易公司，被編排到南美洲專注百貨公司的部門，自此與拉丁美洲結下不解之緣，更譜寫了創科的一點歷史。

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山齊士當年負責 Dollar Items，有點似香港的十元店，包羅萬有的商品，供應給數千間當地的百貨公司促銷，包括美國某大成衣製造商 Almond 的貨品。兩人經常結伴穿梭於南美洲各地，在各大購物中心監測銷售情況，而山齊士的首個創科發明亦由此而生。

這邊廂，燈火通明的購物商場正在進行促銷活動，偌大的外牆玻璃有工人以繩索吊架在清潔中；那邊廂，貧民窟的小女孩們正在玩花繩，幾雙小手巧妙把繩索做出不同的圖案，不亦樂乎。唸工科的山齊士看在眼內，靈機一觸，他想可以利用繩索在房屋四角相連，把機械人吊在中間便可在不同角度，進行牆身外面的清潔工作。

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「我們可利用繩索的柔軟性，設計出高速度及高效能的機械動作。」山齊士把這個構思告知 Almond，兩人傻呼呼在工廠外牆四角，築起繩索的驅動及控制裝置，牽引中間的小型機械人。「那小傢伙活動自如，還能準確的停在設定的位置上。」兩人大喜，Almond 更投資了點資金讓山齊士繼續研究，其後更得到美國大財團收購，兩人寫下了光輝一頁。山齊士其後移居墨西哥，生活愜意。

「山齊士，我們集團剛投得金融支付牌照，並準備在零售市場大展拳腳，有興趣幫忙嗎？」Almond 非常掛念這位有諗頭、有執行能力的舊拍擋；殊不知他不單馬上答應，還把拉丁美洲的新興的消費文化帶出來，在這經濟下滑的時機大展拳腳。

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「分期付款是墨西哥市民非常熱衷的消費方式，即使他們收入低，又沒有儲蓄的習慣，但也願意分期付款、花錢消費。」山齊士磨拳擦掌，決定將這幾年在南美生活體驗，跟好拍擋 Almond 一起勇闖平價生活百貨營銷市場。

新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟急速滑落，未來的生活百貨市場將會競爭激烈；不過山齊士和 Almond 累積豐富 Dollar Market 的運營經驗，再加上他們全綫百貨企業的貨品，大件家庭電器、小至服裝鞋帽，貴價珠寶首飾，平價生活用品，均能以分期付款進行交易，刺激消費。

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全球收購合併熱潮持續，而兩位創業家也合併在一起，山齊士和 Almond 結為夫婦，舉行了拉丁美洲式的婚禮。未來雖然是未知之數，但兩人卻充滿信心，全球百貨市場肯定將掀起一番龍爭虎鬥。

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Photo：Francisco Anzola、Marinelson Almeida@Flickr