【疫市營商】收入跌4分1兼股價長期低位　GoPro 振作靠 HERO？

被稱為「極限運動專用相機」的 GoPro，剛剛推出 Hero 9 Black，這個主打運動相機的品牌近年面對市場競爭，加上早年股價曾大跌超過 1/3，創辦人兼執行長（CEO） Nick Woodman 如何令品牌東山再起？

主攻極限運動 股價曾跌至不足10美元

GoPro 初次進入市場的目標是成為極限運動者提供運動記錄工具，以全高清、抗震以及輕便配件等優勢領先其它競爭產品。品牌在 BestBuy、Target 等特賣場舖設立展示專櫃播放影片，透過這種促銷手法，品牌在 2011 年銷售額達 1,500 萬美元。

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要提高品牌知名度，就要作出非常出眾的宣傳，於是品牌邀請大量在滑浪、跳傘、BMX、滑板等高手來表演並拍攝震撼的短片。雖然拍攝成本高，如產品生產、品牌塑造、短片製作等，但銷售主機及高毛利的專用配件，為品牌帶來豐厚的回報。公司在 2014 年估值更達到 150 億美元，同時開始發展內容媒體業務，但結果為帶來沉重財政負擔，公司 2019 年收入為 11 億 9,465 萬美元，同比升 ４%，但比 2015 年的 17 億美元差得多， 股價在 2016 年更曾 已跌至不足 10 美元。

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變陣成電商 GoPro再出發

面對股價大跌、公司以大裁員應付，並 調整銷售 策略 ，轉為在網上直接銷售設備，預計 2021 年營運開支可減少至 2.5 億美元。該公司表示，銷售策略轉變意味將更加重視電子商貿，但仍將在幾個受消費者歡迎的地區保留實體零售店。

GoPro 執行長（CEO）Nick Woodman 表示，公司可以更直接、更有效地滿足消費者對產品的需求，對業務盈利能力產生積極影響。預計 2020 年上季收入為 1.19 億美元，公司在上季度售出 70 萬部攝錄器材，並指人員和營運變化不會影響其 2020 年的產品路線圖。

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Photo： GoPro