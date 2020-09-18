百件起訂・7日起貨・顛覆服裝業　阿里巴巴建「犀牛工廠」助中小企轉型

阿里巴巴旗下工廠再添新成員，針對服裝業設立的「犀牛工廠」，可縮短服裝製造時間，由平均 1,000 件起訂、15 日交付的流程，縮短為 100 件起訂、7日交貨，以小單量、多批次方式，顛覆服裝業生態，中小型服裝品牌亦因為廠家快起貨兼可小批量生產，業務發展處理更靈活。

時間・起訂數量減少 為中小企提供新選擇

阿里巴巴透露，「犀牛工廠」透過自家平台上分析消費行為，為淘寶、天貓商家提供時尚趨勢預測。此外，借助阿里巴巴數碼方案能力，改革傳統服裝供應鏈，將行業平均 1,000 件起訂、15 日交付的流程，縮短為 100 件起訂、7 日交貨，為中小企業提供小單量、多批次、高品質的生產選擇。

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▲ 「犀牛工廠」廠房

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「犀牛工廠」與傳統製造工廠不同，前者應用了不少科技元素，如產前排位、生產排期、吊掛路線，都可以由 AI（人工智能）機器做決策。犀牛工廠亦配備「智慧大腦」，以犀牛數碼設計系統聯動需求和供給兩側，可 3D 快速仿真測試、為商家提供基本報價、為供應鏈提供採購數據、為生產提供工藝指導，可加速產品上新、換款。

▲ 犀牛工廠與傳統工廠不同，當中應用了不少科技元素

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犀牛工廠表示，每塊布料都有獨立的 ID，由進廠、裁剪、縫製、出廠可以追蹤、自動出入庫存管理、自動配送和智慧化挑選，資源利用率較行業平均提升 4 倍。

除了科技應用，廠房亦使用環保洗水技術，透過 E-Flow 霧化技術，代替傳統洗水處理，每件衣服的用水量可比傳統洗水減少 1/3 ，大大減低排放量，提升洗水技術競爭力。

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Photo：Alibaba Group