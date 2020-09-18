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【疫市營商】限聚令放寬沙田商場復舊觀　希爾頓中心商戶：人流回復正常正常生意升2成

業界頭條 18:02 2020/09/18

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隨著政府逐步放寬限聚令，今日起食肆堂食可延長至午夜。大小型商場林立的沙田市中心，人流亦回復正常。希爾頓中心平日亦人來人往，有商戶表示現時人流已經回復正常，又指「商場有返啲人氣生意叫做好啲」。

人流回升 藥房生意上升2成

在商場內經營藥房的鍾先生表示，希爾頓中心不同新城市廣場，顧客大多是區內居民，新冠肺炎疫情初期雖然商場「靜到拍烏蠅」，店舖生意亦大減 5 成；隨著疫情放緩政府宣布放寬限聚令，上周末商場人流明顯比早前增加，店舖生意亦回升約 2 成，他認為現時商場「有返啲人氣」，亦可帶動店舖生意。

尖沙咀商場假日人山人海 K11租戶：市道復甦中但仍比去年差兩成見下一頁

人流增加，藥房生意亦回升約2成。

商場陸續舉辦展覽吸人流

遊客較多的「龍頭商場」沙田新城市廣場，為追回疫情生意，日前舉辦展覽「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」，在商場內建立造全港首個千呎室內向日葵花園；同場推出優惠活動，由即日起至 9 月 30 日聯同場內多間美妝、時裝及運動品牌推出 Jetso eShop「季末狂歡 6折優惠大激賞」 ，即可以 6 折優惠，預先搶購多個品牌的 100 港元電子現金券。

旺區吉舖半年劇增4成業主拒減租 美聯：面對現實免跟商戶兩敗俱傷見下一頁

沙田新城市廣場舉辦展覽「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」

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【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：New Town Plaza

撰文 : 廖淑瑩

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