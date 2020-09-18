【港台口罩風波】 K Kwong 檢測後口罩防護力欠佳!? 台灣口罩商SOLIS將對K Kwong 採取法律行動

有口罩博士之稱的 K Kwong，早前在其 Facebook 指台灣 Solis 口罩的防護力有問題。台灣 Solis 口罩立即作回應，指 K Kwong 指控不當，並會對他採取法律行動 。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

▲ Solis 口罩

事源早前 K Kwong 測試這款台灣口罩，曾有以下評價，惹來不少迴響:

1. 防塵、防花粉、防飛蟻用 （真係得）

2.廚師用（但有小童做廚師咩）

3.扮戴口罩以免人被罰

4.示範何謂假防疫口罩，即俾人剪

5.屋企SM用（但小童S乜M）

6.運動用（扮有口罩）

7.找死/害人用（自己帶菌傳俾人）

8.示威用（但小童碼，小童示乜威呢）

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

對 K Kwong 這些指控，Solis 廠方就在 Facebook 發出聲明，指口罩防護力沒有問題，節錄如下:



-通過KAKEN 試驗PFE報告，平均值達98.1%

-獲得TTRI 台灣官方口罩檢測機構的安全考核檢驗證書CN 14774 及 CN 14775；實驗測試平均BFE率/細菌過濾效達97%或以上

-通過美國Nelson測試，BFE率/細菌過濾效達97.1%至98.3%

-100%台灣製造，並獲得ISO 9001及ISO 14001驗證通過

-本公司也獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署（FDA） 確認本公司之3D口罩屬第一級醫療器材，用途以「I.4040醫療用衣物」品項第一等級鑒別範圍為限。

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

▲ Solis 口罩官方聲明

Solis 廠方發出聲明後，K Kwong 亦在其 Facebook 表示，指自己收了不少律師信，並指自己手上測試的是 Solis 假貨口罩。

▲ K Kwong 回應

但 Solis 按接著又在作出回應，指自己的產品並沒有假貨。並表示:「k kwong 號稱他拿到的貨是假貨，這是他單方面的說法，因為他測試的機台不具公信力，測試方式也有問題。我們集團已經與香港的律師樓研擬對策中，很快會提出告訴，循法律途徑澄清並捍衛我們的產品正當性及商譽。各位~請安心使用我們的口罩」

▲ Solis 廠方帖文回應

今次港台口罩風波，究竟最後發展是 k kwong 測試的是假口罩，或是其他原因呢，大家請拭目以待。

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】