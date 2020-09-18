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3E 99%! 日本製造都道府県三防成人口罩 售 $118/50個

行內熱話 03:55 2020/09/18

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網店 Ozonestore 正發售都道府県三防成人口罩。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方表示，此口罩為日本製造，口罩提供 VFE/PFE/BFE 99% 防護，可在醫療環境使用。此口罩最特別是包裝盒設計，設有東京、大阪和愛知県的地標圖案，買家可以選擇購買。但注意此口罩尚未到貨，需要 10 月中才到貨。 

 【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

日本製造都道府県三防成人口罩

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

口罩規格

-3層構造
-BFE 99% 
-VFE 99%
-PFE 99%
-花粉 99％
-醫療現場使用
-口罩尺寸: 170mm × 95mm
-日本製造
-50個非獨立包裝

 售價:$118盒

 口罩購買連結<<<

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

日本製造都道府県三防成人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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