3E 99%! 日本製造都道府県三防成人口罩 售 $118/50個

網店 Ozonestore 正發售都道府県三防成人口罩。



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店方表示，此口罩為日本製造，口罩提供 VFE/PFE/BFE 99% 防護，可在醫療環境使用。此口罩最特別是包裝盒設計，設有東京、大阪和愛知県的地標圖案，買家可以選擇購買。但注意此口罩尚未到貨，需要 10 月中才到貨。

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▲ 日本製造都道府県三防成人口罩

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口罩規格



-3層構造

-BFE 99%

-VFE 99%

-PFE 99%

-花粉 99％

-醫療現場使用

-口罩尺寸: 170mm × 95mm

-日本製造

-50個非獨立包裝

售價:$118盒

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▲ 日本製造都道府県三防成人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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