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【附購買網址】荃心X香港樂信優惠活動! 一連三日賣中衛口罩港行現貨 有蕾絲口罩賣

行內熱話 02:49 2020/09/18

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荃心日韓藥房表示，將跟中衛口罩香港代理樂信推出中衛口罩優惠換購活動。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方表示，由 9 月 18 日至 9 月 20 日一連三日，買家只需要購買指定樂信產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購指定「中衛CSD口罩1盒」。每日款式數量有限，換完即止。 

 

網站有中衛蕾絲口罩換購

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

樂信產品一覽

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

 購買口罩方法:

1.於店內自行購買

現場有推廣員協助買家購物(在場時間 10am-6pm)

2.於荃心網站選購(按此)

買滿指定貨品$200，就會顯示可換購的口罩。

地址：荃灣眾安街47號地舖 (營業時間：0930-2200)

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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