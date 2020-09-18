【附購買網址】荃心X香港樂信優惠活動! 一連三日賣中衛口罩港行現貨 有特別版口罩賣

荃心日韓藥房表示，將跟中衛口罩香港代理樂信推出中衛口罩優惠換購活動。



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店方表示，由 9 月 18 日至 9 月 20 日一連三日，買家只需要購買指定樂信產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購指定「中衛CSD口罩1盒」。每日款式數量有限，換完即止。

▲ 網站有中衛蕾絲口罩換購

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▲ 樂信產品一覽

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購買口罩方法:

1.於店內自行購買

現場有推廣員協助買家購物(在場時間 10am-6pm)

2.於荃心網站選購(按此)



買滿指定貨品$200，就會顯示可換購的口罩。

地址：荃灣眾安街47號地舖 (營業時間：0930-2200)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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