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【附購買網址】荃心X香港樂信 5 大優惠活動! 一連三日賣中衛口罩港行現貨 有特別版口罩

行內熱話 23:38 2020/11/19

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荃心日韓藥房表示，又跟中衛口罩香港代理樂信推出中衛口罩優惠換購活動。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方表示，由 11 月 20 日至 10 月 22 日一連三日，買家只需要購買指定樂信產品滿 $200，即可以優惠價 $150 換購指定「中衛CSD口罩1盒」。每日款式數量有限，換完即止。 

優惠 1

Day 1 。荃心門市限定款式

-櫻桃紅 50個裝

-炫綠 30個裝

-酷黑 50個裝

-炫霓紫 50個裝

優惠 2

現凡購買指定樂信旗下指定產品滿$80

即可以優惠價$25換購指定「中衛CSD袋裝口罩5個」

-裸橙

-迷彩黑

-迷彩綠

【其他內容】 【一盒齊5 款】Premium 版 Good Mask 聖誕Level 3口罩 獨立包裝售$73/30個起

優惠 3

現凡購買樂信旗下任何產品 1 件

即可以試用價 15 換購

中童、小臉專用 丹寧牛仔個裝1包

買一件即可換購一包，數量不限，如此類推  

優惠 4

現凡選購優惠滿200

即可以震撼價 $80 換購特別限量版 蕾絲姐姐個裝

如未能選購滿 $200 亦可以優惠價 $118 換購

優惠 5

現凡購買指定樂信旗下產品埋單滿 $500，即可免費免費免費獲贈中衛星空雪花 2 個。

【其他內容】 HK-M x Appolo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個 

【其他內容】 【9種靚玩色】SOSo Mask 波板糖獨立包裝 Lv3口罩 售$120/30個

地址：荃灣眾安街47號地舖 (營業時間：0930-2200)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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