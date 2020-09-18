【大陸後來居上?】美國半導體廠商要求政府援助 3900 億港元 恐中國奪主導地位

不少高科技都是由美國開發，但很多時都並非在本土生產。美國半導體工業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）周三（16日）發表報告，指政府須提供最多 500 億美元（約3900億港元）的聯邦獎勵措施，才能扭轉半導體轉向海外製造長達數十年的趨勢，否則美國晶片製造崗位和技術未來會大幅度流失至中國等亞洲國家。



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美國半導體產業協會在報告中表示，根據波士頓顧問集團（Boston Consulting Group）和 SIA 研究，美國晶片公司佔全球晶片銷售額 48%，但美國晶圓廠包括外國公司設於美國的晶圓廠僅佔全球半導體產能 12%，遠低於 1990 年 37%。

目前全球半導體業高達 75% 的產能集中在東亞，原因是亞洲國家對半導體製造祭出高額獎勵，但美國政府未提供相應措施，導致半導體製造業重心逐漸轉移到亞洲。SIA 預計，到 2030 年，中國晶片產能將高居全球之冠，占全球總產能 42%，主要受惠中國政府估計將砸 1,000 億美元重金補貼。

SIA 認為聯邦政府需運用 200 億至 500 億美元資金，把美國打造成極具吸引力的設廠地點，就像台灣、南韓、新加坡、以色列和部分歐洲國家一樣。SIA 認為若做不到這一點，可能對美國在半導體產業的主導地位構成威脅。

SIA成員包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、英偉達（Nvidia）等美國多家大型晶片廠商，現時成員正極力呼籲政府促成此事。SIA 表示，美國需要把大量的這類生產工作留在國內，才能維持這些技術的知識庫和所有權。

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