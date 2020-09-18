【MIT口罩】台灣恢復全面徵收口罩 影響香港供應情況漸浮現?

早前台灣政府宣布，會恢復完全徵收台灣口罩(按此瀏覽詳情)。似乎已對部分香港有售台灣口罩的代理和零售商有影響。



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有部分香港零售商表示，台灣口罩恢復完全徵收，會令台灣口罩有加價壓力，著買家要盡快入買。有些零售商亦表示，由於今次徵收的是平面口罩，所以對 3D 口罩影響輕微。此外，由於店方有現貨，所以暫不影響銷售。不過就不再接收平面口罩的新訂單。

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▲ 有零售商表示，對部分在 24 日後才到港的平面口罩才有影響。

另一香港口罩牌子 Accmask 則表示，跟其台灣口罩生產商了解後，指不會影響該品牌的口罩供應。

究竟台灣新口罩徵收政策如何執行，對輸出到香港的MIT口罩有多大影響，相信要待台灣當局進一步解釋。

▲ Accmask 指影響新政策沒有影響

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▲ 台灣口罩一直受香港人歡迎。

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