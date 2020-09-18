  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 05:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MIT口罩】台灣恢復全面徵收口罩 影響香港供應情況漸浮現?

行內熱話 03:36 2020/09/18

分享：

早前台灣政府宣布，會恢復完全徵收台灣口罩(按此瀏覽詳情)。似乎已對部分香港有售台灣口罩的代理和零售商有影響。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

有部分香港零售商表示，台灣口罩恢復完全徵收，會令台灣口罩有加價壓力，著買家要盡快入買。有些零售商亦表示，由於今次徵收的是平面口罩，所以對 3D 口罩影響輕微。此外，由於店方有現貨，所以暫不影響銷售。不過就不再接收平面口罩的新訂單。

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

有零售商表示，對部分在 24 日後才到港的平面口罩才有影響。

另一香港口罩牌子 Accmask 則表示，跟其台灣口罩生產商了解後，指不會影響該品牌的口罩供應。

究竟台灣新口罩徵收政策如何執行，對輸出到香港的MIT口罩有多大影響，相信要待台灣當局進一步解釋。

Accmask 指影響新政策沒有影響

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

台灣口罩一直受香港人歡迎。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】今周五開賣! Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精 Lv3 口罩售$48盒起
2020/09/17
【附直購連結】今周五開賣! Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精 Lv3 口罩售$48盒起
【突發】Miffy 新色特別版口罩開賣! Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造
2020/09/17
【突發】Miffy 新色特別版口罩開賣! Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造
【附發售地點】愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個
2020/09/17
【附發售地點】愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個
網上購物 健康問題 著數優惠 口罩 台灣 香港

上一篇文章

3E 99%! 日本製造都道府県三防成人口罩 售 $118/50個

下一篇文章

荃心X香港樂信優惠活動! 一連三日賣中衛口罩港行現貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹