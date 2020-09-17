  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 21:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附發售地點】愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個

行內熱話 20:59 2020/09/17

分享：

愛的家表示，將以特惠價發售各式口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

愛的家指，自本星期五（9月18日）起，廠方將一連三日在各區多個主要屋村商場設立熊仔快閃站，聯同卓悅全線分店，合共提供 28 個銷售點，以優惠價發售口罩，包括：傳統經典款式 ASTM Level 3 的 V99 香港生產口罩，平均價只售 $1.2；同場亦會以優惠價發售多款潮流口罩，如：FAMILY MASK皇牌款式「十彩繽FUN」的成人及中、幼童口罩。

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

愛的家 Level 3 港產口罩超特價!

【其他內容】 台灣恢復全面徵用口罩 MIT 口罩料將停止出口 連帶香港市售台製口罩勢將缺貨【詳情見下頁】

口罩發售資料

日期：9月18日– 20日

地點： 卓悅全線分店及以下熊仔快閃站（11:00 – 20:00）

九龍西：深水埗西邨路19號南昌薈
九龍東：慈雲山毓華街23號慈雲山中心
新界東：沙田德厚街3號禾輋廣場
新界西：屯門湖翠路1號蝴蝶廣場
元朗天水圍天瑞路77號天澤商場
青衣擔桿山路6號長發廣場

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】今周五開賣! Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精 Lv3 口罩售$48盒起
今日
【附直購連結】今周五開賣! Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精 Lv3 口罩售$48盒起
【突發】Miffy 新色特別版口罩今日賣! Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造
今日
【突發】Miffy 新色特別版口罩今日賣! Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造
【附購買方法】台製中衛口罩迷彩和牛仔款現貨發售! 售$128/30個一田App有得賣啦!
今日
【附購買方法】台製中衛口罩迷彩和牛仔款現貨發售! 售$128/30個一田App有得賣啦!
兒童健康 健康美容 健康問題 著數優惠 香港 口罩 卓悅

下一篇文章

【附購買方法】台製中衛口罩迷彩和牛仔款現貨發售! 售$128/30個一田App有得賣啦!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹