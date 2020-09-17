【附發售地點】愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個

愛的家表示，將以特惠價發售各式口罩。



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愛的家指，自本星期五（9月18日）起，廠方將一連三日在各區多個主要屋村商場設立熊仔快閃站，聯同卓悅全線分店，合共提供 28 個銷售點，以優惠價發售口罩，包括：傳統經典款式 ASTM Level 3 的 V99 香港生產口罩，平均價只售 $1.2；同場亦會以優惠價發售多款潮流口罩，如：FAMILY MASK皇牌款式「十彩繽FUN」的成人及中、幼童口罩。

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▲ 愛的家 Level 3 港產口罩超特價!

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口罩發售資料

日期：9月18日– 20日

地點： 卓悅全線分店及以下熊仔快閃站（11:00 – 20:00）

九龍西：深水埗西邨路19號南昌薈

九龍東：慈雲山毓華街23號慈雲山中心

新界東：沙田德厚街3號禾輋廣場

新界西：屯門湖翠路1號蝴蝶廣場

元朗天水圍天瑞路77號天澤商場

青衣擔桿山路6號長發廣場

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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