【疫市營商】轉身快著數大？疫情下中小企淡市掘出生機

新冠病毒肺炎疫情爆發初期，大家都以為病毒會好像 17 年前的沙士一樣，幾個月便會突然消失。但是現在疫情反覆，至今已經將近 9 個月，公司叫苦連天，餐廳、美容院、健身室、補習社等企業大受影響。當然大部分公司不會坐以待斃，大企業資源較多，固然有較多方法開源節流，但中小企資源一向不足，員工也不多，還有甚麼辦法開源或者節流？

任何事情都是「有危必有機」，視乎你是否懂得如何面對及處理問題。節流當然有用，但筆者認為若非最後關頭也不該考慮採取裁員這些消極政策減低營運成本，這非但會影響留任員工對公司的忠誠度，同時會降低工作效率。再者，職場中總是充滿了殘酷的競爭，員工亦應有危機意識，應付突如其來的變化，若不奮力向前，也有機會被淘汰。

長期用Zoom上堂開會電腦搶手 翻新機收入疫市增逾 3 成【見下頁】

絕處逢生，甚麼事情也會有轉機，好像現在食肆生意大受打擊，很多餐廳變陣轉做外賣生意，連一些老牌的大牌檔及餐廳也不例外，採用網上食物外送服務（例如：FoodPanda、Deliveroo、UberEats），看到真是嘖嘖稱奇，這個疫情無疑為各行各業帶來重大的打擊，但卻將網上商貿推快了最少 2 至 3 年，連帶支付工具的發展亦加速了。

零售銷售或服務的中小企，很多已經將生意搬到網上去，由於疫情關係市民都減少外出次數，以致網上購物發展非常蓬勃。假如果你仍然未有經營網店的話，現在開始亦不算太遲，因為這個疫情未遏止，可能還要待最少 6 至 12 個月，才有機會完全平息，而且就算疫情過後，大家的購買習慣亦已經改變了，所以經營網上貿易絕對是百利而無一害。

不能賣熟食寧退出美食展 食品商轉攻網銷生意升逾倍【見下頁】

早前香港貿易發展局舉辦的香港書展，因為新冠肺炎疫情關係而將延期至今年底，很多出版商及書店都大失預算，於是 HKTV Mall 及 VS Media x Boutir 便各自舉辦網上書展，有作家表示今年網上書展的反應較實體書展還要好，所以大家絕對不要小覷網上營銷的發展空間。另外，香港電腦節亦同樣要延遲舉行，除了 HKTV Mall 舉辦了網上電子電器節之外，有格價網亦首次舉辦了網上電腦節，聽聞反應非常熱烈。

其實大部分暑假期間被迫延期的展覽，很多都已經搬到網上舉辦，如：嬰兒用品展、寵物用品展、玩具展，所以只要大家願意嘗試新事物，總能在淡市中找到一綫生機。

書展取消出版社轉陣 推「書展價」網購應市【見下頁】

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Photo：何志衡