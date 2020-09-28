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【疫市營商】增支付App收錢・FB專頁宣傳轉型　當舖生意跌3成仍可生存

數碼轉型 15:38 2020/09/28

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保安問題當押的位置較高，另設一面鏡子可觀看客人會否在當押期間「出術」。

金錶難辨認真偽？入當舖讓「老行專」過目一驗便知真與假。1994 年成立的富華大押至今經歷 26 載，在行內算「年輕」，現任負責人 Barry Chung 約 8 年前開始接手經營。他認為，即使現是「數碼網上」年代，典當業仍有其生存價值必須捍衛，近期更開設 Facebook 專頁宣傳，客人亦可使用電子支付 app 流動程式典當收款。

遊客大減瑞士鐘錶業損失138億！推「輕奢侈」品牌・電貿救市：​見下一頁】​​​​​​ 

Barry Chung 解釋，押舖始終較一般私人貸款套現快，利息不會一下子加太多，若本身客戶財務信貸記錄不良，又不捨得把私人珍藏直接賣掉等等，便會選擇去當舖。事實上，富華大押規定 4 個月當期，仍有當主肯付利息續期，可見需求仍在。

富華大押的負責人 Barry Chung

押舖有另一種「功能」：驗貨。Barry 指出，「超 A 貨」（極難分辨的假貨）是集團式經營，如曾有顧客把數十隻名牌錶到押舖「代驗貨」明辨虛偽，師傅憑經驗區分真假貨。另外，二手店舖興盛亦對押舖業務有輕微影響：廿年前粗略估計押業約 200 多間，現在按港九押業商會資料顯示，現時會員僅餘 166 間。

銅鑼灣消費旺場風光不再？中高檔食店：強推5折仍無客：見下一頁】 

Barry 稱：「當舖客戶過往多來自社團中人、夜場老闆，舞小姐及麻雀館等『偏門』行業，加上 90 年代的資訊不多，市民難知抵押物價值，故當舖能賺的差價相對高，亦有所謂『水魚』客人到押舖。」不過現在網上資訊流通，物品價值很易找到，加上麻雀館等消遣所因受新冠肺炎疫情關係停業，整體生意下跌 3 成，但業主無意商討減租，幸富華大押所在的欽洲街一帶租金較便宜，尚可撐下去。

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撰文 : 鍾采餘

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