【附購買方法】台製中衛口罩迷彩和牛仔款現貨發售! 售$128/30個一田App有得賣啦!

想買中衛口罩的朋友要注意啦! 一田百貨新推出的中衛口罩換購活動。



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一田百貨新推出的中衛口罩換購活動，提供 3 款口罩換購。用戶成為一田會員，再使用一田百貨 App，加 500 分和指定金額換購。三款特別版中衛口罩為黑迷彩、綠迷彩和牛仔款，原價 $149盒/30個，換購價為$128。各款口罩在指定一田分店取貨，各分店限量 90 至 120 盒。

今次口罩活動的開售時間為 9 月 18 日至 9 月 24 日，售完即止。成功購買後，就可在指定時間到指定一田分店取貨

▲ 中衛口罩迷彩預訂

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▲ 中衛口罩迷彩預訂

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▲ 中衛口罩牛仔預訂

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▲ 一田App提供中衛口罩預訂

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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