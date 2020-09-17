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【附購買方法】台製中衛口罩迷彩和牛仔款現貨發售! 售$128/30個一田App有得賣啦!

行內熱話 18:05 2020/09/17

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 想買中衛口罩的朋友要注意啦! 一田百貨新推出的中衛口罩換購活動。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

一田百貨新推出的中衛口罩換購活動，提供 3 款口罩換購。用戶成為一田會員，再使用一田百貨 App，加 500 分和指定金額換購。三款特別版中衛口罩為黑迷彩、綠迷彩和牛仔款，原價 $149盒/30個，換購價為$128。各款口罩在指定一田分店取貨，各分店限量 90 至 120 盒。

今次口罩活動的開售時間為 9 月 18 日至 9 月 24 日，售完即止。成功購買後，就可在指定時間到指定一田分店取貨

中衛口罩迷彩預訂

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

中衛口罩迷彩預訂

【其他內容】 台灣恢復全面徵用口罩 MIT 口罩料將停止出口 連帶香港市售台製口罩勢將缺貨【詳情見下頁】

中衛口罩牛仔預訂

一田 App 下載連結

Google 裝置
 
iOS 裝置

 【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

一田App提供中衛口罩預訂

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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