  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港失業率】失業率6.1％回穩經濟復甦可期？會計顧問：保就業一停裁員潮或再現

業界頭條 18:03 2020/09/17

分享：

政府統計處今日（9 月 17 日）公布本港最新失業率維持 6.1%，跟 5 月及 7 月的數字相同，就業不足率由 3.5 %升至 3.8 %，看似最壞情況已過去，「保就業」計劃見效。有社企會計顧問公司認為，保就業能保持穩定人力資源，防止企業不會隨便裁員。

導航顧問負責人劉錦泰認為，「保就業」計劃可穩定人力市場。僱主以盈利調整薪金，取保就業資助成普遍現象，但長遠是要經濟環境改善，因「保就業」一停，部分企業純經營商業角度考慮便會立即裁員。

失業率仍嚴重 麥美儀：應加推保就業計劃・多給中小企申請資助彈性：見下一頁

拒申請保就業計劃要大規模裁員？守住4大要點以免難「收科」：見下一頁

香港今年 6 月至 8 月失業率維持 6.1 %，零售、住宿及膳食服務業等消費及旅遊相關行業失業率合計升至 10.9%，餐飲活動失業率就業不足率分別為 14.4% 及8%；運輸業、保險業，以及教育業就業情況亦惡化。建造業失業率和就業不足率高企 11.1% 和 8.1%。

導航顧問有限公司負責人劉錦泰

百分百擔保特惠貸款改良 中小企商會：提高貸款額上限只是幫到大公司：見下一頁

導航顧問是以社企方式營運，又是小型會計顧問公司，主要提供一個平台為更新人士等弱勢社群重投社會。他們在第一期「保就業」計劃中，獲政府的工資補貼10萬多，承諾受薪僱員人數為 6 人。劉錦泰指，現時除會計還擴展審計工作等業務，包括為企業政府防疫抗疫基金申請企業專項基金（BUD）、及遙距營商計劃（D-Biz）。他現時正申請第二期保就業計劃。

劉錦泰表示，公司員工為 8 人，在新冠肺炎疫情也不減薪，疫情關係整體生意跌近 2 成，過往主要客戶群主要是穩健客戶，奈何他們現時「無心戀戰」更計劃移民，另外餐廳客戶經營艱難，其中客戶只開了舖面還未運作已倒閉，影響公司盈利，出糧亦有困難。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】西九龍中心今非昔比　蘋果商場店主：靠熟客「頂得幾耐得耐」
2020/09/16
【疫市營商】西九龍中心今非昔比　蘋果商場店主：靠熟客「頂得幾耐得耐」
【防疫抗疫基金】酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣　旅行社：望政府帶頭推三方合作方案
2020/09/15
【防疫抗疫基金】酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣　旅行社：望政府帶頭推三方合作方案
【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場
今日
【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場
就業 失業 疫情 商業營銷 弱勢社群 失業率 補貼 保就業 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【香港失業率】如何阻止6.1％失業率再升？青年創業家：靠政府調節社交距離政策

下一篇文章

【香港製造】香港首部全自動口罩機　1 分鐘產百個 LV3 口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹