政府統計處今日（9 月 17 日）公布本港最新失業率維持 6.1%，跟 5 月及 7 月的數字相同，就業不足率由 3.5 %升至 3.8 %，看似最壞情況已過去，「保就業」計劃見效。有社企會計顧問公司認為，保就業能保持穩定人力資源，防止企業不會隨便裁員。

導航顧問負責人劉錦泰認為，「保就業」計劃可穩定人力市場。僱主以盈利調整薪金，取保就業資助成普遍現象，但長遠是要經濟環境改善，因「保就業」一停，部分企業純經營商業角度考慮便會立即裁員。

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香港今年 6 月至 8 月失業率維持 6.1 %，零售、住宿及膳食服務業等消費及旅遊相關行業失業率合計升至 10.9%，餐飲活動失業率就業不足率分別為 14.4% 及8%；運輸業、保險業，以及教育業就業情況亦惡化。建造業失業率和就業不足率高企 11.1% 和 8.1%。

▲ 導航顧問有限公司負責人劉錦泰

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導航顧問是以社企方式營運，又是小型會計顧問公司，主要提供一個平台為更新人士等弱勢社群重投社會。他們在第一期「保就業」計劃中，獲政府的工資補貼10萬多，承諾受薪僱員人數為 6 人。劉錦泰指，現時除會計還擴展審計工作等業務，包括為企業政府防疫抗疫基金申請企業專項基金（BUD）、及遙距營商計劃（D-Biz）。他現時正申請第二期保就業計劃。

劉錦泰表示，公司員工為 8 人，在新冠肺炎疫情也不減薪，疫情關係整體生意跌近 2 成，過往主要客戶群主要是穩健客戶，奈何他們現時「無心戀戰」更計劃移民，另外餐廳客戶經營艱難，其中客戶只開了舖面還未運作已倒閉，影響公司盈利，出糧亦有困難。

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