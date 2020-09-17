  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港失業率】如何阻止6.1％失業率再升？青年創業家：靠政府調節社交距離政策

業界頭條 18:27 2020/09/17

分享：

政府公布最新失業率，香港 6 月至 8 月經季節性調整失業率 6.1%，跟 5 月至 7 月數字相同；就業不足率由3.5%上升至3.8%，看似經濟已到谷底，復甦有望。香港青年創業家總商會主席謝海發擔憂，失業率在未來會進一步上升。

謝海發指最新數字雖未上升，但市況其實一直存在暗湧。他解釋：「之前大約有 7,000 間曾申請第一輪『保就業』計劃的企業後來是沒有申請第二輪計劃。放棄原因只有兩個：可能在新冠肺炎疫情期間賺到不少錢毋須申請補助；不然便是保不住公司，結業了。」

人流非商場生意來源？葵涌商廈教育中心： 客戶主要是家長介紹：見下一頁】 

香港青年創業家總商會主席謝海發。

謝海發坦言，現時已有不少公司「無以為繼」，尤其爆發第三波疫情後，對飲食業旅遊業是致命一擊，本身疫情緩和好轉以為見曙光，可是疫情爆發第 3 波，所以失業數字未反映實際市況。他又說：「政府推出第三輪防疫抗疫基金是好事，但長貧難顧，要阻止失業率繼續上升，關鍵始終是看疫情何時完結，社交距離的鬆緊度如何把控。如果疫情過去，大家能再次做到生意。肯定救到不少中小企。」

尖沙咀商場假日人山人海 K11租戶：市道復甦中但仍比去年差兩成：【見下一頁】 

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】旺區吉舖半年劇增4成業主拒減租　美聯：面對現實免跟商戶兩敗俱傷
2020/09/15
【疫市營商】旺區吉舖半年劇增4成業主拒減租　美聯：面對現實免跟商戶兩敗俱傷
【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場
今日
【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場
疫情 失業 失業率 保就業 防疫抗疫基金 香港

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【香港失業率】失業率6.1％回穩經濟復甦可期？會計顧問：保就業一停裁員潮或再現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹