政府公布最新失業率，香港 6 月至 8 月經季節性調整失業率 6.1%，跟 5 月至 7 月數字相同；就業不足率由3.5%上升至3.8%，看似經濟已到谷底，復甦有望。香港青年創業家總商會主席謝海發擔憂，失業率在未來會進一步上升。

謝海發指最新數字雖未上升，但市況其實一直存在暗湧。他解釋：「之前大約有 7,000 間曾申請第一輪『保就業』計劃的企業後來是沒有申請第二輪計劃。放棄原因只有兩個：可能在新冠肺炎疫情期間賺到不少錢毋須申請補助；不然便是保不住公司，結業了。」

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▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發。

謝海發坦言，現時已有不少公司「無以為繼」，尤其爆發第三波疫情後，對飲食業旅遊業是致命一擊，本身疫情緩和好轉以為見曙光，可是疫情爆發第 3 波，所以失業數字未反映實際市況。他又說：「政府推出第三輪防疫抗疫基金是好事，但長貧難顧，要阻止失業率繼續上升，關鍵始終是看疫情何時完結，社交距離的鬆緊度如何把控。如果疫情過去，大家能再次做到生意。肯定救到不少中小企。」

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