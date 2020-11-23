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再發售! Miffy 特別版口罩 Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造

行內熱話 23:12 2020/11/23

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香港東興大藥房表示，再次發售兩款 Miffy 特別版口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

此 Miffy 口罩採用新顏色和壓印圖案，分別為粉黃色和粉橙色。口罩各有不同的 Miffy 壓印圖案，例如粉橙色版口罩就印上蘿蔔圖案，十分有趣。

防護力方面，Miffy 口罩支援 PFE>98% 和 BFE>98%，且是 Level 2 水平。 Miffy 口罩一盒 30 個售 $138。今次新色 Miffy 口罩會已發售，12 月 15 日到貨。

Miffy 口罩 橙

【其他內容】 【附發售詳情】只得一次機會! HK-M 射手座星座口罩 Level 3 獨立包裝售 $99/30個

Miffy 口罩 橙

Miffy 口罩規格

-Level 2
-PFE>98%
-BFE>98%
-成人尺寸175mm
-香港製造
-獨立包裝
-一盒30個

售價 $138

$415三盒套裝連環保袋（款式隨機）

Miffy 口罩 黃

【其他內容】 【附分店資料】救世 x 百佳 ! 3DMASK Ultra 口罩 在過百間百佳有得賣

Miffy 口罩 黃

口罩購買網址 <<<

Miffy 口罩盒可當儲物盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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