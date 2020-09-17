【突發】Miffy 新色特別版口罩今日賣! Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造

香港東興大藥房本周初搶先發售自家製的 Miffy 口罩(按此瀏覽詳情)，今日店方又表示，又發售新色口罩。



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今次店方推出的 Miffy 口罩，採用全新顏色和壓印圖案，分別為粉黃色和粉橙色。口罩各有不同的 Miffy 壓印圖案，例如粉橙色版口罩就印上蘿蔔圖案，十分有趣。

防護力方面，Miffy 口罩支援 PFE>98% 和 BFE>98%，且是 Level 2 水平。 Miffy 口罩一盒 30 個售 $138。今次新色 Miffy 口罩會在今晚(9 月17日) 6 點發售，11 月 10 日前到貨。

▲ Miffy 口罩 橙

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▲ Miffy 口罩 橙

Miffy 口罩規格



-Level 2

-PFE>98%

-BFE>98%

-成人尺寸175mm

-香港製造

-獨立包裝

-一盒30個



售價 $138

▲ Miffy 口罩 黃

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▲ Miffy 口罩 黃

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▲ Miffy 口罩盒可當儲物盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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