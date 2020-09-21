【限聚令放寬】供應特色雞尾酒生意回升7成　銅鑼灣酒吧：靠做飯市撐過疫情

新冠肺炎肆虐，酒吧生意被限聚令多重打擊，有酒吧以新思維打破困境，提供其他酒吧特色雞尾酒，產生協同效應打開新局面。

位處銅鑼灣的「Lounge Hakuba」，設計靈感來自日本登山滑雪勝地白馬村及酒吧小屋（Lodge Bar），由 3 位愛好登山、滑雪的 90 後創辦。聯合創辦人 Adam Wong 說：「 Hakuba、即白馬村是我們每年都會滑雪的地方，我們就想不如用香港較少見的滑雪作為主題，室內設計用類近芬蘭雪地木屋的低身傢俱，坐起來舒適，室外就做露營感覺，一樣是放鬆但有反差感。」

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▲ 室內設計以芬蘭雪地木屋作為主題。

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佔地 3,000 平呎的 Lounge Hakuba 在新冠肺炎疫情裏同樣受極大影響。聯合創辦人 Wing Chan 笑言，幸而酒吧有食肆牌，能在禁止酒吧營運時調整營運策略，重整食物餐單繼續開業，惟第二波疫情爆發時亦停業了一個月，說：「幸好本身有做飯市，如果無經驗會好難轉型，若臨時賣食物的話和重新創辦一間餐廳無分別。」

生意難做，不過管理層堅持不放棄客人和同事，Adam 指生意不能每次都向成本睇齊，現在落力的話，當市道好轉，自然可以汰弱留強，更進一步。Adam 不單沒有減少人手，更放手讓無相關經驗的員工主導市場推廣，又向員工推行酒類在職培訓，滿足年輕員工好奇心之餘亦令他們更有歸屬感，向客人介紹飲品時更有信心。隨著新冠肺炎疫情緩和，酒吧生意已回升至過往 7 成。

▲ Lounge Hakuba 聯合創辦人 Wing Chan 。

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Lounge Hakuba 決心要香港打造首個雞尾酒基地，除了會定期邀請星級調酒師舉辦 Guest Shift 活動推廣調酒文化外，也會提供其他酒吧的招牌雞尾酒， Wing 說：「我們會跟某些著名酒吧商量，得到對方店舖和調酒師同意後，便會在 Hakuba 重現他們的雞尾酒，並在菜單上列明來自於那一間酒吧和調酒師，變相客人可以在 Hakuba 飲到香港各地雞尾酒。他們覺得酒好飲，便會對背後的酒吧和調酒師好奇，最後便可帶旺到彼此生意，現時成效非常不錯。其實香港有很多厲害的調酒師，是非常值得更多香港人認識。」

▲ 室外設計主打露營風格。

▲ 與白蘭樹下合作的特色雞尾酒「初露」。

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