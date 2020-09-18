【SME學堂】Apple Watch終可單獨使用！蘋果背後大計竟是瞄準「科技家庭」？

蘋果智能手錶 Apple Watch 推出 5 年以來，一直是 iPhone 配件，兩者必須透過配對才能使用。但蘋果在早前的「Time Flies」新產品發布會宣布，最新 Apple Watch Series 6 毋須再配對 iPhone 可單獨使用。由 iPhone 配件正式成為獨立裝置。蘋果此舉，除了可以吸引更多人購買 Apple Watch，原來背後是瞄準「科技世代」家庭。

蘋果在 Apple Watch SE 及 Apple Watch 6 加入 Family Setup 功能主要針對小孩和長者，即使他們沒有 iPhone，也能用 Apple Watch 和家人通電話、傳送信息、分享位置，令 Apple Watch 真正成為使用者手腕上獨立運作的裝置。

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《CNBC》報道，品牌這次的產品以「科技世代」的父母為主。例如，父母可以讓 Apple Watch 和特定聯絡人連繫，當小孩抵達特定地點，利用位置通知功能告知父母。此外，產品還設有「在校時間」（Schooltime）功能，讓小朋友在指定時間（上課、做功課時）無法使用。

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▲ 最新的Apple Watch不用配對iPhone，可以單獨使用

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蘋果營運總監（COO）Jeff Williams 認為，這些功能助 Apple Watch 接觸更多用戶。對於那些想體驗蘋果產品的消費者來說，Apple Watch 有望成為他們的首件蘋果產品，未來有機會向他們銷售更多商品和服務。

出貨量超瑞士鐘錶

Apple Watch 智能手錶 2015 年至今已推出 6 代，出貨量已甚至超越瑞士鐘錶。顧問機構 Strategy Analytics 數據顯示，Apple Watch 去年出貨量為 3,070 萬隻，遠超過瑞士鐘錶同期的出貨量 2,110 萬隻。新冠肺炎疫情下亦加速智能穿戴裝置銷量，尤其具備健康追蹤功能的智能手錶。

Strategy Analytics 報告指出，今年第 1 季全球智能手錶出貨量按年增加 20.2% 至 1,370 萬隻，跟智能手機等其他電子裝置需求大減的情況大異奇趣。當中 Apple Watch 的市佔率接近 6 成，穩坐智能手錶市場一哥寶座。

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Photo：pexels、Apple