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【疫市營商】本地酒煮出香港味！西九龍酒吧本土餐飲品牌拍住上

商管策略 13:30 2020/10/06

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受到疫情影響不少人都會外賣酒，外賣杯身是奶茶型的。

西九文化區毗連維港又有大面積綠化，得天獨厚的環境可謂文青「打卡」必去之地，但在西九文化區營商又要在同業裏脫穎而出，除了產品優秀外，品牌亦要有個性。位於西九文化區藝術公園的「Rest Coffee Gin」恪守著經營原則，更與多間香港公司合作「拍住上」，短短 1 年已獲得大量 fans。

Rest Coffee Gin 是創辦人 Vincent Hung 的第三個品牌，早在 10 年前他便開始從事咖啡行業並自家炒咖啡豆，對咖啡要求非常高，同時他亦對於 Gin 非常有興趣，便在一年前創辦了 Rest Coffee Gin ，營運更分為上下兩個時段，下午 6 時前專賣咖啡，其後只賣酒。

酒吧街餐廳禁堂食令緊急轉陣　轉賣手工啤撐過疫市見下頁

餐具、室內設計等都與本地設計師合作。

Vincent 表示，若然同時段又賣咖啡又賣酒，兩種產品會難以兼顧，為了提供最好產品給客人才有此決定：「 Rest Coffee Gin 的中文名叫『唞唞』，我亦希望透過酒和咖啡呈現出兩種截然不同的放鬆感覺。」

西九文化區風格獨特，為了讓 Rest Coffee Gin 能配合當地氛圍，Vincent 背後付出了不少努力，除了餐具、室內設計與本地設計師合作外，蜜糖、麵包等食材會先採用本地職人品牌，至於對酒吧來說重中之中的酒亦不例外。結果他選擇了香港 Gin 酒酒廠「無名氏」。

人流非商場生意來源？葵涌商廈教育中心： 客戶主要是家長介紹見下頁】 

Rest Coffee Gin 是創辦人 Vincent Hung 。

Vincent 笑言：「我們兩個品牌的氣質個性接近。我很欣賞他們不投機，不去做一些大路的新派口味，跟著市場走。口味上他們堅持引入正統 Dry Gin ，又有自己風格，平衡度又做得好，是真心喜歡自己的事業的老闆。現在我都有較多的合作，例如專出一份無名氏特調的 Classic Cocktail list，讓客人用 promotion 價錢便可以試到。又因為他們的酒用上了花椒，所以我們其中一款小食四川雞翼都會用它來調味，除了加強麻辣口味之外，亦很適合配這款酒。」

限聚令放寬供應特色雞尾酒生意回升7成　銅鑼灣酒吧：靠做飯市撐過疫情見下頁】 

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Rest Coffee Gin 的食物不少都是以酒入饌，非常創新。Vincent 認為酒吧的食物應與餐廳有所不同，要有趣味之餘也可以搭配不同味道的酒，無論茶味、花香味、辛辣味的，Rest Coffee Gin 都能提供適合的搭配美食。

尖沙咀商場假日人山人海 K11租戶：市道復甦中但仍比去年差兩成：【見下頁】 

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撰文 : 陳文政

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