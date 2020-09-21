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【開學商機】長期停課商家無生意可做？港產書包品牌轉網銷「避疫」兼拓外地市場

商管策略 12:12 2020/09/21

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新冠肺炎肆虐，學校長期停課打亂不少了中小企特別是零售批發部署；近期學校將分階段復課，有書包品牌隨即把耽擱已久的宣傳計劃重新上馬，轉戰網銷亦可「避過」疫情兼可拓展中國內地等市場。

書包品牌「CAMS」去年才成立，主要業務為學童背囊書包，聯合創辦人凌漢明說：「產品今年農曆新年面世，不幸撞正新冠肺炎疫情。本身我們計劃新年時便網上網下（O2O）全面推廣，可是內地物流因疫情癱瘓，香港的商場也無人流，只好轉陣在網上銷售。」

人流非商場生意來源？葵涌商廈教育中心： 客戶主要是家長介紹：見下一頁】 

CAMS 背包在步行時能減重30%。

尖沙咀商場假日人山人海 K11租戶：市道復甦中但仍比去年差兩成：【見下頁】 

凌漢明續稱，開辦書包公司全因眼見家中小朋友書包愈來愈重，而書包又是學生「必需品」，故萌生造減重書包的念頭，並擁有經中國實驗室認證的專利技術，能有效減重 30%，部分款式更用上美國 AEGIS 抗菌技術，相信對家長有吸引力。

產品後來甚至受到內地網購平台垂青，連「天貓」（Tmall）也願意讓 CAMS 進駐。凌漢明說：「天貓通常要有門市或有一定知名度才讓進駐。我們主打減重、抗菌，做到了創新和差異化，在天貓賣得不錯，後來我們更參加了『新國貨創新大賽』，成功打入總決賽。」

CAMS 聯合創辦人凌漢明。

網上復課校巴公司讚　做好配套先開學對業界更好 見下頁

不過，香港新冠肺炎疫情反覆始終影響部署，凌漢明坦言  CAMS 原定會在  8 月在香港全面  推廣，但當時開學無期，推廣計劃一再延遲，直至近期教育局定下復課日程才再次投資。他解釋：「書展延期又是另一重打擊，畢竟書展對學生、家長一定會留意。我們的貨品已開始在不同門市發售，主打適合 1 至 6 年級學童的書包，慢慢會增加一些針對女性市場的時尚休閒款，也會製作適合男士商務款式擴大用戶市場。」

針對年輕女性市場的款式，同樣採用了專利技術。

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撰文 : 陳文政

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