【附直購連結】9月30日再開賣! Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精 Lv3 口罩售$48盒起

姆明 Moomin 家族圖案口罩，廠方會再於 9 月 30 日中午 12 時發售 。



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今次發售的姆明家族口罩共有三款，分別為採用立體設計的姆明款，以及兩款平面口罩阿美和史力奇+樹精款。所以口罩皆獲正版授權製造，香港製造。

立體款的姆明款以白色配藍耳帶設計，口罩前方壓印姆明圖案，成人尺寸。阿美則是針對女士的款式，為 16cm 大，口罩使用粉紅色面底層, 面層亦會印有姆明系列花紋。口罩亦印有阿美圖案。

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史力奇款則是採用較大的 17.5cm 尺寸，較適合男士使用。口罩使用上深綠色底層，右上方壓有史力奇圖案, 左下方則壓有樹精圖案，低調時尚。三款口罩將於 9 月 30 日中午 12 時發售。口罩的規格和售價如下:

▲ 姆明口罩

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1.姆明口罩規格

-每盒30片, 獨立包裝

-口罩設計以一般成人用家為本

-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

-特製專用3mm粉藍色耳帶

-ESPP順滑內層，呵護肌膚

-特別用上市場罕見物料, 使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $168一盒。3盒以上95折; 5盒以上9折



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▲ 阿美口罩

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2.阿美口罩規格



-每盒10片

-16cm長度

-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折



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▲ 史力奇口罩

3.史力奇口罩規格

-每盒10片

-17.5cm x 9.5cm

-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

-深綠色面底層

售價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折

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▲ 姆明口罩再開賣

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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