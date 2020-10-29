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【附直購連結】即時再開賣! 姆明 Lv3 口罩售$168/30個

行內熱話 18:39 2020/10/29

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姆明 Moomin 家族圖案口罩，即時再次發售 。
    
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立體款的姆明款以白色配藍耳帶設計，口罩前方壓印姆明圖案，成人尺寸。 所有口罩皆獲正版授權製造，香港製造。今次廠方加推 1000 盒，售完即止。

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 姆明口罩規格

-每盒30片, 獨立包裝
-口罩設計以一般成人用家為本
-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適
-特製專用3mm粉藍色耳帶
-ESPP順滑內層，呵護肌膚
-特別用上市場罕見物料, 使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $168一盒。3盒以上95折; 5盒以上9折

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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