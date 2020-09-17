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【附直購連結】今周五開賣! Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精 Lv3 口罩售$48盒起

行內熱話 04:05 2020/09/17

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姆明 Moomin 家族圖案口罩，終於鐵定於 9 月 18 日 (本周五) 發售 。
    
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今次發售的姆明家族口罩共有三款，分別為採用立體設計的姆明款，以及兩款平面口罩阿美和史力奇+樹精款。所以口罩皆獲正版授權製造，香港製造。

立體款的姆明款以白色配藍耳帶設計，口罩前方壓印姆明圖案，成人尺寸。阿美則是針對女士的款式，為 16cm 大，口罩使用粉紅色面底層, 面層亦會印有姆明系列花紋。口罩亦印有阿美圖案。

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史力奇款則是採用較大的 17.5cm 尺寸，較適合男士使用。口罩使用上深綠色底層，右上方壓有史力奇圖案, 左下方則壓有樹精圖案，低調時尚。三款口罩將於 9 月 18 日晚上 8 時發售。口罩的規格和售價如下:

姆明口罩

【其他內容】 【附訂購連結】真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個

1.姆明口罩規格

-每盒30片, 獨立包裝
-口罩設計以一般成人用家為本
-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適
-特製專用3mm粉藍色耳帶
-ESPP順滑內層，呵護肌膚
-特別用上市場罕見物料, 使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $168一盒。3盒以上95折; 5盒以上9折

姆明口罩購買連結<<< 未開賣

阿美口罩

【其他內容】  【附購買連結】 日本白元口罩30個盒裝連搓手液套裝 屈臣氏網店快閃賣 $119.9

2.阿美口罩規格

-每盒10片
-16cm長度
-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折

阿美口罩購買連結<<< 未開賣

【其他內容】 【附購買連結】韓製健力氏 Kleenex KF94 口罩 特價售$8/個

史力奇口罩

3.史力奇口罩規格

-每盒10片
-17.5cm x 9.5cm
-特別用上市場罕見物料，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%
-深綠色面底層

售價: $48一盒。5盒以上95折; 10盒以上9折

史力奇口罩購買連結<<< 未開賣

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

Moomin家族到齊! 姆明/阿美/史力奇+樹精口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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