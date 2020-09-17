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【附購買連結】韓製健力氏 Kleenex KF94 口罩 特價售$8/個

行內熱話 03:25 2020/09/17

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明尚藥房表示，正發售健力士 Kleenex  KF94 口罩。 

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

健力士 Kleenex 除推出紙巾產品外，在韓國亦有推出 KF94 口罩。今次明尚藥房推出的健力士 Kleenex  KF94 口罩為成人尺寸，售 $8/個，每人限買 20 個。買家訂購後，只需要到選定的門市付款即可取貨。

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

Kleenex  KF94 口罩

【其他內容】 台灣恢復全面徵用口罩 MIT 口罩料將停止出口 連帶香港市售台製口罩勢將缺貨【詳情見下頁】

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 【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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