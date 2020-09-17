【附購買連結】韓製健力氏 Kleenex KF94 口罩 特價售$8/個

明尚藥房表示，正發售健力士 Kleenex KF94 口罩。



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健力士 Kleenex 除推出紙巾產品外，在韓國亦有推出 KF94 口罩。今次明尚藥房推出的健力士 Kleenex KF94 口罩為成人尺寸，售 $8/個，每人限買 20 個。買家訂購後，只需要到選定的門市付款即可取貨。

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▲ Kleenex KF94 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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