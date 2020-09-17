【附優惠詳情】HK-M 開賣新滿天星花紋Level 3口罩 指定口罩8折發售

香港口罩廠 HK-M 表示，正舉行特賣活動，除推出新款滿天星花紋口罩外，指定口罩更更有 8 折優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

香港口罩廠 HK-M 的口罩已全面升級至 ASTM F2100 LEVEL3，BFE/PFE/VFE > 99%，防護力高。今次發售的口罩售價詳情，可參看下文:

▲ HK-M 口罩

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MK-M 口罩售價:

1.成人非獨立包裝原價$105/盒（175*90）（+-5%）（50片非獨立包裝）活動限定價$84

2.成人獨立包裝$135/盒（175*90） （+-5%）（50片獨立包裝）

彩虹系列非獨立包裝原價$118/盒（175*90）（+-5%）（50片非獨立包裝）活動限定價$94.4

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3.中童口罩原價$90/盒（145*90）（+-5%）（30片獨立包裝）活動限定價$72

4.幼童口罩90/盒 （125*85） （+-5%）（30片獨立包裝）活動限定價#72

5.花紋系列 $125/盒（175*90）（+-5%）（25片獨立包裝） 活動限定50片獨立包裝$185



活動日期:即日至 9 月 24 日 23：59完結



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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