【附購買連結】台灣製造 EG 口罩優惠買 2 送 1 ! 更可免郵費

港牌 EG 表示，現推出特別推出買二送一優惠。



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廠方指，現提供口罩二送一優惠限時優惠，優惠到本月 28 日。優惠包括成人和中童口罩。以現時廠方售 $170 一盒台製口罩計，即 $340 可購 3 盒口罩，平均每盒 $113.4。現時官網滿 $300 免郵費，所以買家使用此買二送一優惠即可免郵。

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▲ EG 口罩優惠買2送1





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EG 口罩規格

-三層物料，多重過濾細菌及顆粒

-50個裝密封包裝 (非獨立裝)

-GMP認證工廠，獲選為台灣政府生產口罩的工廠之一

-ISO 13485 醫療級認證工廠

-符合台灣標準 CNS14774 , CNS14775

-BFE > 99% , PFE > 99% , VFE>99%

-口罩顏色: 藍色

-尺寸：17.5cm/14.5 cm x 9 cm

-台灣製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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