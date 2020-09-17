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【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場

商管策略 15:02 2020/09/17

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日本貼紙相機這「迷你攝影棚」曾是不少女生光環，擁有自動美顏修圖的科技確吸精，加上貼紙相機用家是針對目標拍照前來，曾大收旺場，全盛時比現在夾公仔機更紅。可惜任何消閒玩樂行業總有沒落的一日，但並非全退出歷史舞台, 而是加入新元素，利用科技配套入手突破過往貼紙相機。

元祖貼紙相機生產商由日本電子遊戲公司 Atlus 開發，日本世嘉（SEGA）帶起貼紙相機市場，在 1900 年中至 2000 年在亞洲以至歐美盛經一時，但貼紙相機用戶較遊戲機中心和夾公仔機等玩樂場所更小眾，加上智能手機功能愈來愈好，貼紙相機急速萎縮。收入曾達千億日圓的貼紙相機生產商 Make Software ，2018 年申請破產，標誌行業沒落；旺角瓊華中心地庫「青春無限」去年結業後，香港 80、90 後的青春回憶只能緬懷。

不過，這並非是故事終局。傳統玩意當然可以在新時代生存，但必須轉型才可「復活」。

轉戰電貿救生意？美妝品牌裁員重組應付「新常態」：見下一頁】 

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日本世嘉（SEGA）「離場」20 年後東山再起，跟元祖貼紙相機生產商 Atlas 聯合開發「プリント俱樂部」（Purikura） ，「Fiz」則是 Purikura 最新型號，且開始擴展高中男孩及家庭的客戶層。「Fiz」配備內置 3 秒鐘準備播放功能，拍攝環境採用自然燈光，兩個拍照大屏幕及塗鴉間。「Fiz」特別之處是貼近現金新科技在貼紙相機內設「Purikura ON」配套功能，用家只要在接待處拿取附有 QR 碼的會員卡，便可下載貼紙相。

另一業界龍頭 FuRyu（フリュー），去年 2 月推出「アオハル」貼相機，至今已推出第二代。美術指導宮中沙羅指出，過去在少女或情侶在筆記簿貼上標籤貼紙，以及使用 SNS #Print Club 傳送貼紙相，現在也不會用。

宮中沙羅又指：「貼紙相的娛樂方式正在改變，7 月初步預測和數據顯示，第一類客戶集中高中女生，由第一代『プリント俱樂部』擴展至高中少年和家庭。」遊戲機市場中的獎牌遊戲，音樂遊戲機和夾公仔機的玩家不同，貼紙相機著重跟朋友共聚創造的回憶，這比照片貼紙更重要。他續指，儘管我們暫時離開貼紙機市場，仍想挑戰這個擁有數百億日圓規模市場。

事實上，除了情侶、學生，中年大叔也會光顧貼紙相機緬懷逝去的青春，故不能小看此龐大市場。

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Photo：SEGA、フリュー株式会社

撰文 : 鍾采餘

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