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【附訂購連結】真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個

行內熱話 18:18 2020/09/16

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 東興大藥房剛在 FB 出帖，指即將發售三次元成人口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

東興大藥房表示，將發售 KOWA 三次元成人口罩。由於來貨量有限，所以將以抽籤形式作口罩發售。店方稍後會提供 Google From 連結，讓買家填表(按此)，至 18 日晚上 8 時截止。抽中者可以 $98 購買 KOWA 三次元成人口罩 M 碼 (175cm) 一盒 30 個。

日本製Kowa興和三次元口罩擁有雙重隔離濾網，有效阻隔 99% 微粒子、細菌及病毒 , PFE/BFE/VFE 過濾率達 99%。其濾網更含銀離子抗菌劑，高效抗菌。口罩採用採用 Ω 型立體結構及高伸縮性圓形掛繩，戴上後柔軟舒適。

【其他內容】台灣恢復全面徵用口罩 MIT 口罩料將停止出口 連帶香港市售台製口罩勢將缺貨【詳情見下頁】 

日本三次元口罩

【其他內容】 Moomin 超正港產口罩! 姆明/阿美Level 3壓印圖案口罩已上架 每盒售$48起 【詳情見下頁】

【其他內容】門市即買即用! Good Mask 口罩限時買 2 送 1 優惠【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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