【香港製造】首創白蘭花香水 小店撐本地農業將「集體回憶」賣到全球

白蘭花，可說是香港人的兒時回憶之一。有本地小店想到將白蘭花融入到護膚品中，首創白蘭花味香水，同時支持本地農業，向花農採購原料。品牌珍視香港有機資源，同時以「集體回憶」作賣點，將產品賣到全球。

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Kimature 在 2017 年成立，並在同年推出白蘭花味香水。項目總監陳家儀 (Kim) 表示，當時她發現外國護膚品牌會以當地著名植物作為品牌主題，如日本會用櫻花、法國會用薰衣草、保加利亞會用玫瑰等，加上香港大多品牌缺少這種想法，於是品牌就以東方花香情懷，配上花香本身的功效作為品牌的長遠發展和市場定位。

現時白蘭花系列成為 Kimature 的「生招牌」，佔公司營業額約 8 成。陳家儀指，以氣味營銷手法宣傳產品能喚醒顧客的童年回憶，甚至有客人向她反映白蘭花香味的產品能聊慰親人仙遊的自身傷感，白蘭花系列在 2017 年推出的首 3 個月內，營業額已高達 50 萬元。

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▲ Kimature項目總監陳家儀

▲ 白蘭花味香水

履行企業社會責任 支持本地農業及婦女就業

「人無我有 人有我優」 ，陳家儀利用白蘭花及其他漢方草本植物應用在產品中，除了推出香水，亦有面部精華油、潤膚乳霜、補濕噴霧等，務求令產品多元化。Kimature 標榜香港製造，並在葵涌設有工場。

此外，品牌亦履行企業社會責任，支持本地有機農業， 向大埔林村白蘭花農及本地有機農場採購漢方草本植物。另外，品牌亦支持基層婦女就業，更與合廠 (HATCH) 合作，釋放婦女勞動力，陳家儀希望在 3 年以內可在 300 間零售店將產品上架。

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