台灣恢復全面徵用口罩 MIT 口罩料將停止出口 連帶香港市售台製口罩勢將缺貨

有使用台灣製口罩的香港市民要注意了，台灣政府剛宣布，將恢復全面徵用口罩。



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台灣中央流行疫情指揮中心今日宣布，由 9 月 24 日起將恢復全面徵用台灣製造口罩。要待口罩市場穩定後，才會恢復每天 800 萬片的部分徵用量。台灣恢復全面徵用口罩，是因需要管控中國口罩混入台灣製口罩等問題，所以指揮中心才決定將口罩業務集中處理。



此外，新製造的台灣產口罩，除需要加入 Made in Taiwan 鋼印外，亦需要加入新的「MD」(Medical Device) 鋼印。

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台灣全面徵用口罩，即意味 9 月 24 日或之後，所有台灣生產的口罩皆需要由台灣政府控制發放，換言之亦無法出口。可估計當香港市面的台灣口罩售完後，9 月24 日或之後應該無法再補貨，因此預計香港市面的台灣口罩將會出現短缺情況。

▲ 台灣製口罩



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