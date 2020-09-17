  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】餐飲業冰封　薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救

商管策略 16:46 2020/09/17

分享：

新冠肺炎疫情重創日本餐飲業，尤其連鎖餐飲企業，但業界其實一直加快改變業務模式準備後疫情反擊。意菜家庭餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」最近推出小型門市，面積只有原本門市的 6 成左右，降低租金和設備費用。

小型店面 有效節省營運費用

《日經新聞》報道，薩莉亞門市平均面積為 2,475 平方呎，但小型店只有約 1,399 平方呎。薩莉亞推出小型門市，除了租金較低，雪櫃和餐飲等設備數量可以減半，店員人數少，營運費用便可大大減低。這類小型門市會設有中間有隔板的單人座位，而菜單跟現有門市相同，亦會提供外賣服務。公司預計在明年 8 月前，在東京開設 10 間小型門市。

生意難做出絕招！日本老牌壽司店猛男速遞壽司疫市生意大增（有片）見下一頁

小型門市會設有中間有隔板的單人座位，而菜單與現有門市相同，亦會提供外賣服務

沃爾瑪大賺・百貨公司瀕破產 疫情後消費購物習慣徹底改變見下一頁

疫情欠宣傳小食肆更難生存 外賣平台1個月拍獨家宣傳片幫 300 小店見下一頁

日本餐飲業因新冠肺炎疫情影響步入寒冬，據日本食品服務協會的統計顯示，截至 7 月，日本全國餐飲業營業額，連續 5 個月比去年同期下跌 2 至 4 成。薩莉亞也不能幸免，分店在今年 3 月後的營業額已經連續 6 個月比去年同期減少。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：阪急阪神第一ホテルグループ、Saizeriya for Fun

撰文 : 廖淑瑩

商業營銷 疫情 餐飲 日本

下一篇文章

【SME學堂】日本貼紙機復活！瞄準高中生家庭客創百億日圓市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹